Алаудинов переложил на девушку ответственность за конфликт в Анапе с участием чеченцев

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов прокомментировал конфликт с участием чеченцев, произошедший в Анапе.

По его словам, уроженцы Чечни не были виновниками драки, ее спровоцировала одна из девушек, которая оскорбляла мужчин "по национальному признаку".

В частности, она якобы заявила, что "если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы "положил" вас, чеченцев, здесь". Кроме того, девушка добавила, что "видела ваши войска Тик-Тока, как вы бегаете от ВСУ и штабелями вас там кладут".

Алаудинов заявил, что Зелимхана Заурбекова задержали несправедливо. По его мнению, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму "по требованию сверху" и "в связи с большим общественным резонансом".

"Вопреки здравому смыслу, принципу справедливости и логике государственного мышления, привлечение к уголовной ответственности за угрозы физической расправы, публичные оскорбления целого народа и дискредитацию Вооруженных Сил РФ в отношении "девушки" не осуществлено", - написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Военкор Юрий Котенок усомнился в версии Алаудинова.

"Тут есть два вопроса. Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Потому что очень удобно. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин - русских? Представили? Вот и славно", - риторически отметил Юрий Котенок.

Он считает, что почему-то мужчины с Кавказа, при всех традициях этих народов, далеко не всегда относятся уважительно к русским женщинам.

"В стране сегодня однозначно огромная проблема. Российские мусульмане (мигрантов в данном случае оставим за скобками), особенно с Северного Кавказа, крайне ревностно относятся к своим женщинам и требуют к ним максимально возможного уважения, но при этом, мягко говоря, далеко не всегда демонстрируют уважение к женщинам русским. Это если смягчать", - сказал он.

3 сентября в Сети появилось видео драки в кафе в Анапе. Сообщалось, что приезжие напали на аниматоров после отказа их девушек в знакомстве с ними. Одного из молодых людей, по словам очевидцев, избивали толпой, его увезли на скорой.

5 сентября СКР сообщил, что в Кабардино-Балкарии задержаны двое уроженцев Кавказа, подозреваемых в нападении на аниматоров в Анапе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".