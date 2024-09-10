Алаудинов переложил на девушку ответственность за конфликт в Анапе с участием чеченцев

10 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
Фото: Александр Река / ТАСС

Алаудинов переложил на девушку ответственность за конфликт в Анапе с участием чеченцев

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов прокомментировал конфликт с участием чеченцев, произошедший в Анапе.

По его словам, уроженцы Чечни не были виновниками драки, ее спровоцировала одна из девушек, которая оскорбляла мужчин "по национальному признаку".

В частности, она якобы заявила, что "если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы "положил" вас, чеченцев, здесь". Кроме того, девушка добавила, что "видела ваши войска Тик-Тока, как вы бегаете от ВСУ и штабелями вас там кладут".

Алаудинов заявил, что Зелимхана Заурбекова задержали несправедливо. По его мнению, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму "по требованию сверху" и "в связи с большим общественным резонансом".

"Вопреки здравому смыслу, принципу справедливости и логике государственного мышления, привлечение к уголовной ответственности за угрозы физической расправы, публичные оскорбления целого народа и дискредитацию Вооруженных Сил РФ в отношении "девушки" не осуществлено", - написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Военкор Юрий Котенок усомнился в версии Алаудинова.

"Тут есть два вопроса. Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Потому что очень удобно. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин - русских? Представили? Вот и славно", - риторически отметил Юрий Котенок.

Он считает, что почему-то мужчины с Кавказа, при всех традициях этих народов, далеко не всегда относятся уважительно к русским женщинам.

"В стране сегодня однозначно огромная проблема. Российские мусульмане (мигрантов в данном случае оставим за скобками), особенно с Северного Кавказа, крайне ревностно относятся к своим женщинам и требуют к ним максимально возможного уважения, но при этом, мягко говоря, далеко не всегда демонстрируют уважение к женщинам русским. Это если смягчать", - сказал он.

3 сентября в Сети появилось видео драки в кафе в Анапе. Сообщалось, что приезжие напали на аниматоров после отказа их девушек в знакомстве с ними. Одного из молодых людей, по словам очевидцев, избивали толпой, его увезли на скорой.

5 сентября СКР сообщил, что в Кабардино-Балкарии задержаны двое уроженцев Кавказа, подозреваемых в нападении на аниматоров в Анапе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Теги: алаудинов, драка, анапа, чеченцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети