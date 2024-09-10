В "Кольцово" массовая задержка рейсов из-за атаки беспилотников на Москву

В Екатеринбурге произошла массовая задержка рейсов по двум причинам: ночная атака беспилотников, летевших на Москву, и туман, опустившийся на аэропорт "Кольцово" сегодня утром.

"Отдельные рейсы отклонились от расписания из-за тумана ночью и режима работы аэропортов московского авиаузла", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Сейчас на онлайн-табло можно заметить задержку пяти рейсов авиакомпании RedWigs - до Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. А также две отмены рейсов компании "Аэрофлот" - до Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников в Раменском городском округе. Позднее там были сбиты еще несколько БПЛА. Всего этой ночью система противовоздушной обороны сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Пострадало имущество мирных граждан - в пунктах временного проживания заселены 43 человека. Помимо этого погибла 46-летняя женщина.

После этого в Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово, а также аэропорта Казани.