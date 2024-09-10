В Перми зарубили топором руководителя Свердловского отдела СКР

В Перми убит руководитель Свердловского отдела СУ СКР Евгений Середкин, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Убийство было совершено вчера, в жилье следователя. Смерть наступила от ударов топором, тело нашли сегодня ночью.

Подозреваемый в убийстве задержан и признал вину.

По данным издания, убийство не связано со служебной деятельностью Середкина и совершено по бытовым мотивам.

Евгений Середкин считался одним из самых профессиональных сотрудников управления.