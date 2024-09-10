В Тульской области обломки сбитого БПЛА упали на объект ТЭК

Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК. Об этмо сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности.

Отмечается, что пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены.

Всего, по данным Минобороны РФ, ПВО за ночь перехватила и уничтожила 144 беспилотника над регионами центра России. 72 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 20 - над территорией Московской области, 14 - над территорией Курской области, 13 - над территорией Тульской области, восемь - над территорией Белгородской области, семь - над территорией Калужской области, пять - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.