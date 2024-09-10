10 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Экологи Вихарева снова поймали грузовики с мусором на "закрытой" свалке у "Кольцово"

На закрытую свалку у аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге продолжают свозить отходы. Неизвестные взяли пример с ряда застройщиков, и организовали работу под покровом ночи, что заметила команда Свердловского отделения Российского экологического общества.

Напомним, что свалку недавно закрыли после проверки прокуратуры. Однако, как рассказали в пресс-службе РЭО, ворота закрыты только днем, а ночью полигон свободно принимает мусор. В ходе только последнего рейда экологам удалось зафиксировать сразу шесть грузовиков, выгружающих сомнительные вещества.

Грузовики с мусором на "закрытой" свалке рядом с аэропортом Кольцово(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

На место оперативно вызвали полицию, однако, к моменту их прибытия трое из шести водителей успели сбежать. Оставшиеся подтвердили, что на территорию проехали через КПП и заплатили наличными. Личности задержанных установлены, ведется расследование.

"Негодяи, превратившие огромную территорию рядом с Екатеринбургом в помойку, продолжают уничтожать экологию, откровенно нарушают закон и плюют на запреты.
Мы не сдадимся и добьемся закрытия незаконного мусорного полигона!" – прокомментировал ситуацию председатель Свердловского РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Грузовики с мусором на "закрытой" свалке рядом с аэропортом Кольцово(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

По данным Свердловского РЭО, свалка функционирует уже два года, однако правоохранители не обращали на нее внимания даже после жалоб экологов. Сегодня полигон занимает 20 га, а недавно на нем были обнаружены опасные медицинские отходы класса "Б" и "В". Только после сообщения об этом свалку проверили сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры Свердловской области, специалисты Инспекции охраны окружающей среды Екатеринбурга, экологи Свердловского РЭО и служба безопасности аэропорта Кольцово совместно с орнитологами. Факт несанкционированного размещения отходов был признан, ведется расследование.

Также установлен собственник земельного участка. Согласно информации на сайте Кировского районного суда, им является Вадим Лукач, который, по данным СМИ, сейчас находится под следствием из-за махинаций с земельными участками. В июле 2024 года суд уже обязал его ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, Кольцово, Свердловское РЭО, свалка, грузовик


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