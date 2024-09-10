10 Сентября 2024
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Происшествия Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

Из-за атаки беспилотников на Подмосковье погибла жещина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Особо пострадал подмосковный город Раменское.

"Силами противовоздушной обороны Минобороны в Раменском городском округе сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем telegram-канале.

Позже в Раменском сбиты ещё несколько БПЛА.

"Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно, без пострадавших. При отражении атаки в городе Раменское – возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский", - написал Собянин.

В Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово.

"Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 1.17 (мск), Жуковский – с 1.46 (мск)", - сообщи в своем telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

"Сейчас пожарные тушат огонь. "Скорая" и реанимации дежурят у дома. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице – повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший. Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтная", - пишет Воробьев в своем telegram-канале

Всего этой ночью система противовоздушной обороны сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

"По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание", - сообщил Воробьев.

Теги: Москва, Московская область, Раменское, жилой дом


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