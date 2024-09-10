На трассе "Пермь – Екатеринбург" снова осложнено движение из-за тумана

Из-за тумана на федеральной трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" снова осложнено дорожное движение.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в данный момент движение осложнено со 184 по 230 км трассы в районах Ачита и Нижних Серег.

"В условиях недостаточной видимости снижайте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов. Будьте внимательны, особенно на участках дорог со сложным рельефом местности: на затяжных поворотах, в низинах. Берегите себя и свой автомобиль", - советуют в Госавтоинспекции.

Напомним, накануне утром на трассе "Пермь – Екатеринбург" также образовывался сильный туман.