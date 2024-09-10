В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары российским артистам, которые выплачиваются за счет бюджета.

По его словам, соответствующее обращение будет направлено в кабмин РФ. Важно, чтобы в такое ответственное время региональные власти со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам, считает парламентарий.

"По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах. Это растрата бюджета, за которую должна быть соответствующая ответственность для чиновников", - указал Хамзаев.

По его словам, когда речь касается увеселительных, развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на траты денег из бюджета на гонорары артистов. Хамзаев напомнил, как ранее несколько концертов артистов в регионах стали причиной недовольства гражданами по поводу многомиллионных выплат за счет бюджета, сообщает РИА "Новости".

Ранее Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести предельный уровень трат властей на концерты. Он обозначил сумму в 1 млн руб. Парламентарий составил обращение после выступления певца Shaman на Дне города в Оренбурге. Власти потратили на артиста 16 млн руб.