Власти вернулись к идее создания укороченного МС-21

Новейший отечественный среднемагистральный самолет МС-21 может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем.

Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он напомнил, что программу по выпуску лайнера с 2014 года "преследуют санкции". Так в 2019 году были остановлены поставки композитных материалов производства США для крыльев этого самолета. В 2022 году целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией, что повлекло необходимость замещения 36 систем самолета.

"В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета", – указал Мантуров. По его словам, это даст возможность авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать воздушное судно с учетом получившихся весовых характеристик и при этом сохранить изначальные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек.

Базовая версия самолета оказалась тяжелее ожидаемого, сообщают "Известия".

Планы по выпуску пока так и не созданных окончательно российских самолетов могут быть скорректированы. Программа развития авиаотрасли была разработана в 2022 году, очень много говорилось о планах закупки сотен бортов (когда их построят) перевозчиками, особенно старательно "виртуальные" самолеты "закупал" "Аэрофлот".