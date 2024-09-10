10 Сентября 2024
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Фото: официальный сайт Роскомнадзора

РКН обновит систему блокировки сайтов за 59 млрд рублей

Роскомнадзор займется модернизацией технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов.

Об этом следует из паспорта федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", входящего в национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". ТСПУ, которые устанавливаются на сетях всех операторов связи, фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и "замедляют" те или иные ресурсы. Подконтрольные РКН службы самостоятельно устанавливают и обслуживают ТСПУ. При этом операторы часто называют ТСПУ "черными ящиками", потому что они сами не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях.

Согласно проекту "Инфраструктура кибербезопасности", в течение 2025-2030 годов планируется модернизировать ранее установленные ТСПУ и установить новые на узлах связи "с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика". На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд руб. из федерального бюджета. Среди других мероприятий федерального проекта — единая платформа для борьбы с мошенниками, которую предполагается разработать с участием операторов и банков, и система блокировки фишинговых сайтов, сообщает Forbes.

Напомним, на реализацию национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" планируется потратить 2,3 трлн руб., в том числе из федерального бюджета 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. предполагается изыскать во внебюджетных источниках. Нацпроект состоит из восьми федеральных проектов. Самый затратный — "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»" (1,3 трлн руб.).

Теги: РКН, блокировка, сайты


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