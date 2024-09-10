10 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Негативное отношение к политическому курсу государства: названы причины отказа россиян от рождения детей

В России негативное отношение к текущему политическому курсу государства повышает вероятность отказа от рождения ребенка или его переноса.

В исследовании НИУ ВШЭ "Репродуктивные намерения россиян в 2022—2023 годов: роль субъективных факторов" говорится, что типичный респондент (россияне, которые год назад хотели иметь детей) состоит в браке и работает по найму, живет в городе в двухкомнатной квартире, оценивает свои жилищные условия как хорошие, а материальное состояние — как среднее, имеет уровень тревожности, который за последний год вырос. Его уровень благосостояния снизился, при этом он поддерживает текущий политический курс. Среднее количество детей, которые уже есть у респондентов — 1,6, желаемое — 2,7.

Исследовалось изменение планов респондентов по рождению ребенка за 12 месяцев, предшествовавших опросу. В анкету включили вопрос с открытым ответом о причинах изменения планов по рождению детей, если они изменились. Большинство из тех, кто год назад был заинтересован в деторождении — 60,2%, сообщили, что не изменили свои планы. Приняли решение отложить рождение ребенка на неопределенный срок 14,8% респондентов, 6,3% — решили перенести это событие на один-два года. Полностью отказались от этой идеи 9,5% участников опроса, 9,2% приняли решение родить ребенка раньше, чем планировали до этого.

Среди респондентов, отложивших или отказавшихся от рождения ребенка, чаще других назывались причины, связанные с макроэкономической и политической ситуацией, спецоперацией и финансовыми вопросами. К отказу от рождения ребенка, в среднем, при прочих равных условиях, приводит совокупность физиологических характеристик и отношения к текущей госполитике, особенно в сфере поддержки семьи. Решение о переносе воплощения репродуктивных планов на неопределенный срок в основном объясняется негативным эмоциональным фоном, семейным положением, отношением к госполитике и собственному финансовому положению. Несогласие с нынешним курсом страны увеличивает вероятность такого решения на 11 п.п., говорится в исследовании.  

Кроме того, значительно увеличивают вероятность переноса рождения на неопределенный срок сильные негативные эмоции, ощущение ухудшения собственного благосостояния и неуверенность в эффективности материнского капитала. Наибольший вклад в принятие решения отложить рождение ребенка на один-два года имеют семейные факторы. На решение оставить планы по деторождению без изменений заметно влияют факторы, указывающие на благоприятный эмоциональный фон, доверие к госполитике, материальное благополучие, сообщает Forbes.

Теги: дети, семья


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