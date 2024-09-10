У российских авиакомпаний выросло количество тейлстрайков

В России количество инцидентов, связанных с касанием фюзеляжем воздушных судов взлетных полос (тейлстрайк), резко увеличилось в 2024 году.

Как сообщает Росавиации, за восемь месяцев текущего года произошло шесть инцидентов, тогда как в прошлом году их было три. Информация доведена до руководителей перевозчиков. В последний раз шесть инцидентов за год до этого было в 2019 году.

В этом году два происшествия из шести случились в августе — это касание хвостовой частью фюзеляжа Boeing оренбургского "Икара" при посадке в Сыктывкаре 12 августа и удар хвостом о полосу борта Smartavia при заходе на посадку в Сочи 18 августа. По последнему инциденту заведено уголовное дело. По предварительным результатам, инцидент связан с ошибками, приведшими к отделению судна от ВПП после первого приземления.

Ведомство указало, что причины таких инцидентов обусловлены, как правило, ошибками летного экипажа, сообщает РБК.