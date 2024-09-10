В Германии заявили, что план Шольца по Украине является признанием провала НАТО

Подготовка канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине указывает на признание провала НАТО.

Как сообщил в соцсети X немецкий журналист Манаф Хассан, если глава правительства Германии хочет мирной конференции с Россией, то план НАТО провалился.

"Войны и смертей можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры", — указал журналист.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине. Политик после неудач на региональных и европейских выборах хочет "разыграть украинскую карту", чтобы войти в историю как "канцлер мира".