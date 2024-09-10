Депутаты предложили рассмотреть вопрос о выплате многодетным переселенцам

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили правительству РФ рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев.

Как заявил депутат Владимир Кошелев, речь идет о единоразовой выплате в 450 тыс. руб. Парламентарий напомнил, что глава государства Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

"Такое предложение вошло в перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное". Считаю, что мера поддержки для многодетных семей очень своевременная и актуальная", - указал Кошелев.

Он подчеркнул, что коллегам из кабмина необходимо обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплата по 450 тыс. руб. многодетным семьям переселенцев в Россию, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Она будет ежегодной.