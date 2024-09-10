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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ко Дню семьи, любви и верности может появиться выплата для многодетных

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Как сообщается на сайте Кремля, она будет ежегодной. Кроме того, правительству необходимо рассмотреть вопросы о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса "Это у нас семейное", и о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

Конкурс хотят сделать ежегодным. Министерству спорта РФ поручено оказать поддержку в организации и проведении семейных спортивных соревнований, а властям регионов предусмотреть на федеральных трассах объекты, необходимые для обеспечения потребностей семей с детьми дошкольного возраста, а также рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.

Ранее Минтруд России отказался поддержать идею о введении дополнительного выходного для многодетных родителей. Глава комитета Госдумы по делам семьи и материнства Нина Останина предлагала выделить для этих целей 8 июля – День семьи, любви и верности.

Теги: выплаты, многодетные, семьи


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Ранее 16.08.2024 09:12 Мск Минтруд не поддержал введение дополнительного выходного для многодетных родителей

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