Ко Дню семьи, любви и верности может появиться выплата для многодетных

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Как сообщается на сайте Кремля, она будет ежегодной. Кроме того, правительству необходимо рассмотреть вопросы о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса "Это у нас семейное", и о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

Конкурс хотят сделать ежегодным. Министерству спорта РФ поручено оказать поддержку в организации и проведении семейных спортивных соревнований, а властям регионов предусмотреть на федеральных трассах объекты, необходимые для обеспечения потребностей семей с детьми дошкольного возраста, а также рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.

Ранее Минтруд России отказался поддержать идею о введении дополнительного выходного для многодетных родителей. Глава комитета Госдумы по делам семьи и материнства Нина Останина предлагала выделить для этих целей 8 июля – День семьи, любви и верности.