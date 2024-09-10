Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области.

Как заявил в Telegram губернатор Александр Богомаз, они были самолетного типа. Беспилотники уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Белгородская и Брянская области попросили профинансировать созданные в регионах отряды территориальной обороны из Москвы. Губернаторы Александр Богомаз и Вячеслав Гладков сообщили президенту России, что сейчас люди в теробороне работают бесплатно, а у субъектов нет денег на их обеспечение.