В ООН заявили, что не могут принудить стороны конфликта на Украине к миру

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что международная организация не может ставить своей задачей принудить стороны конфликта на Украине к миру.

По его словам, Россия, как и другие страны, принимает независимые решения, что необходимо уважать. Он отметил, что надеялся на завершение конфликта вокруг Украины к истечению срока своих полномочий, которые уже истекли, сообщают "Ведомости".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.