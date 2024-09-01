Школьные линейки в Белгороде и Белгородском районе проведут внутри помещений

Школьные линейки 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе будут проводить внутри помещений. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал он сегодня на своей странице в соцсети, самые сложные ситуации в Белгороде и Белгородском районе, где последние несколько дней происходят обстрелы территории.

"Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем. Учебный год в школах Белгорода и Белгородского района в связи с принятыми родителями, администрациями школ и оперативным штабом решениями будет проходить в очно-дистанционном формате", - сообщил Гладков.

Он отметил, что есть понимание того, что обстрелы могут повториться.

"Внутри помещений все, что происходит, оно должно происходить, исходя из количества мест, которые имеются в наличии у школы в укрытиях. Все учителя прошли обучение по поведению в сложных чрезвычайных ситуациях", - добавил губернатор.

Напомним, накануне было возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.