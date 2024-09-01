Глава СК затребовал повторный доклад о расследовании преступлений против таксистов в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовных дел о преступлениях против двух таксистов в Подмосковье.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в средствах массовой информации и социальных медиа продолжает обсуждаться видео, на котором мужчина избивает водителя такси и отказывается оплачивать проезд. Также в интернете упоминается еще один случай противоправных действий этого мужчины в отношении другого таксиста.

ГСУ СК России по Московской области по данным фактам расследуются уголовные дела по статьям 213 (Хулиганство) и 159 УК РФ (Мошенничество). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного ГСУ СКР Ярославу Яковлеву повторно представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что услуги такси в России популярны, несмотря на недовольство пассажиров сервисом и ценами.