Названа главная причина крушения вертолета с президентом Ирана

Главной причиной крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, стали климатические условия. Об этом говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС.

"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует отчет агентство IRIB, на которое ссылается РИА Новости.

Трагедия произошла 19 мая нынешнего года. Вертолет с Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились несколько чиновников, все они погибли.

Ранее службы безопасности и разведка пришли к выводу, что инцидент был несчастным случаем.