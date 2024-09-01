Путин совершит две региональные поездки после визита в Монголию

Владимир Путин на предстоящей неделе совершит визит в Монголию и две региональные поездки. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

После официального визита в Монголию 3 сентября президент России прилетит на Дальний Восток. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию Дальневосточного округа. Также в графике главы государства запланирована еще одна региональная поездка, куда именно – не уточняется.

Кроме этого, на следующей неделе Путин отдаст свой голос в Единый день голосования и проведет открытый урок "Разговор о важном".

На этой неделе в Кремле заявили, что не испытывают беспокойства по поводу визита Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента.