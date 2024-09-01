В Свердловской области отмечены первые осенние заморозки

Сегодня, 1 сентября, в Свердловской области были отмечены первые в этом году осенние заморозки.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в Ивделе было -0,2 градуса, в Атымье -1 градус, в Красноуфимске -0,2 градуса. Температурный минимум в Екатеринбурге составил 7,7 градусов.

"2 сентября к северным границам Свердловской области приблизится атмосферный фронт. На севере области небольшой дождь вероятен в первой половине дня, в южные районы осадки доберутся ближе к вечеру", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам, вслед за фронтом 3-4 сентября на европейский север России надвинется антициклон. Урал большую часть недели будет находиться на его холодной восточной периферии.

Ранее сообщалось, что погода на Среднем Урале в конце нынешнего лета испортится окончательно. В регионе прогнозировали дожди, ветер и крупный град.