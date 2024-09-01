Поиски на месте крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановлены

Поиски на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке временно приостановлены на ночь.

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, спасатели разбили лагерь на месте крушения. С рассветом семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю продолжат поиски. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации.

Кроме этого, на базе телефона доверия краевого МЧС работает "горячая линия". Ее номер: 8 (4152) 30-10-99.

Как уточнили в МЧС, на данный момент найдены 17 тел. Также ведомство опубликовало фото с места ЧП.

Напомним, 31 августа была утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет не прибыл.

Сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. По предварительным данным, никто из них не выжил.