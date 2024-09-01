На Южном Урале сотрудница банка похитила у вкладчиков 10 млн рублей

На Южном Урале сотрудница банка подозревается в хищении денег у вкладчиков. Ущерб составляет миллионы рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Варненского района стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Речь идет в девяти кражах денег с банковских счетов и одном мошенничестве. Полицейские установили, что сотрудница, используя свое служебное положение, изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе банка. В дальнейшем женщина переводила суммы на свои подконтрольные счета и распоряжалась деньгами в личных целях.

Противоправную деятельность банковского работника пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Возбуждено 10 уголовных дел.

Как добавили в полиции, уже установлены 30 пострадавших вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму около 10 млн рублей. Расследование продолжается.