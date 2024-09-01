Песков об атаках ВСУ на приграничные регионы: ответ уже происходит

Россия уже отвечает на атаки ВСУ на свои приграничные регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок из которого тот опубликовал сегодня в своем Telegram-канале.

"Президент на совещании сказал, что оценка происходящему будет дана, а противник получит достойный ответ. Когда мы можем понять, какие выводы сделаны, какой ответ может быть?", - спросил Зарубин у Пескова.

Пресс-секретарь президента заявил, что "ответ уже, собственно, происходит".

"Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит. Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил. И нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - добавил он.

Напомним, на этой неделе Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Украина не вели переговоров до атак ВСУ на Курскую область.