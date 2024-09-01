Москву атаковали беспилотники: в районе МНПЗ тушат пожар

В районе Московского нефтеперерабатывающего завода, где в воскресенье утром сбили беспилотный летательный аппарат, произошел пожар, который в данный момент локализован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ", - уточнил Собянин, добавив, что в данный момент возгорание локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет.

По словам мэра, сегодня силами ПВО Минобороны было сбито несколько вражеских беспилотников, летевших на Москву.