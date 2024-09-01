01 Сентября 2024
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Происшествия В России Камчатский край
Фото: Накануне.ru

При крушении Ми-8 на Камчатке никто не выжил

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительным данным, никто не выжил. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"Предварительно, после крушения вертолета все члены экипажа и пассажиры погибли. Выживших нет", - заявили "Интерфаксу" в штабе.

Ранее сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Вертолет МЧС России со спасателями уже вылетел к месту крушения.

Накануне, 31 августа, была утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет так и не прибыл.

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Теги: вертолет, крушение, Камчатка, штаб


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Развитие сюжета:

Ранее 01.09.2024 13:56 Мск Поиски на месте крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановлены

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Ранее 31.08.2024 19:52 Мск Центральный аппарат СК взял на контроль пропажу вертолета Ми-8 на Камчатке
Ранее 31.08.2024 10:41 Мск На Камчатке пропал вертолет: на борту было 22 человека

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