При крушении Ми-8 на Камчатке никто не выжил

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительным данным, никто не выжил. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"Предварительно, после крушения вертолета все члены экипажа и пассажиры погибли. Выживших нет", - заявили "Интерфаксу" в штабе.

Ранее сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Вертолет МЧС России со спасателями уже вылетел к месту крушения.

Накануне, 31 августа, была утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет так и не прибыл.

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.