Игорь Бабушкин встретился с офицерами – выпускниками военных вузов

В малом зале Астраханского государственного театра Оперы и Балета накануне состоялась торжественная встреча Игоря Бабушкина с офицерами – выпускниками военных вузов этого года 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил.

Элиту вооруженных сил пополнили еще 23 молодых офицера. В составе новобранцев две девушки, которые тоже получили военные специальности и готовы применять свои знания и навыки на практике. Выпускники прибыли в Астрахань для прохождения службы из Читы, Челябинска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа, Москвы, Твери, Вольска.

Все окончили высшие военные заведения по различным специальностям: специалисты тыла, офицеры боевого управления, офицеры по обеспечению безопасности, специалисты топографической службы, начальники радиолокационных комплексов, начальники зенитно-ракетных комплексов.

«Вам предстоит нести службу в стратегически важном приграничном регионе. И в очень непростое для страны время. Уверен, что все вы с честью продолжите славные воинские традиции, заложенные старшими товарищами – офицерами Воздушно-космических сил», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

В конце августа на базе учебного центра «Гарант» при поддержке главы региона прошли военно-полевые сборы, участниками которых стали лейтенанты Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил.

Воины подразделений воздушно-космических сил сегодня несут боевое дежурство в зоне проведения спецоперации, выполняют задачи по защите воздушных рубежей Отечества, показывая всем пример мужества и отваги.