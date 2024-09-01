В Екатеринбурге открыли движение по обновленной улице Рощинской

В воскресенье, 1 сентября, в Екатеринбурге открыли движение по построенному участку улицы Рощинской в микрорайоне Уктус. В мероприятии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов.

Речь идет об участке от улицы Молодогвардейцев до дома №74 по улице Рощинской. Протяженность новой транспортной артерии составила 1,67 км. Участок был построен с опережением графика – вместо старых бетонных плит обустроили полноценную проезжую часть.

Также там установили остановки общественного транспорта, оборудовали ливневую канализацию и тротуары с велодорожками. Сделали освещение, а в будущем планируется высадить деревья.

Первым делом мэру показали, как изменилась улица после реконструкции.

"Не было освещения, газонов добавилось. Красивая прогулочная зона, очень востребованная. Новый объект, хороший, знаковый, недешевый", - заметил Орлов.

После этого глава прогулялся по тротуарам и лично оценил проделанную работу.

"Новая дорога, новая школа. Молодцы! Справились. Это стандарт, который должен быть везде – и тротуары, и велодорожки", - комментировал во время прогулки Алексей Орлов.

Примечательно, что реконструкцию должны были закончить к 1 октября, но сделали это на целый месяц раньше срока.

"Значимость объекта сложно переоценить. Потому что три года назад здесь, несмотря на то, что началось активное жилищное строительство, были бетонные плиты, отсутствовала возможность движения пассажирского транспорта. Хотя необходимость в этом была очень острой, и жители регулярно жаловались. А учитывая, что в этом году мы открываем новую школу №300, необходимость в этой дороге кратно возросла. Поэтому решение было принято", - рассказал глава Екатеринбурга.

По его словам, в перспективе дорога будет продлена в район северного Химмаша и выйдет на микрорайон Светлый, что должно будет облегчить жизнь местным жителям.

"Спасибо подрядной организации, которая выполнила все работы раньше срока, и мы 1 сентября эту магистраль уже запускаем. А учитывая, что уже завтра начнется учебный процесс в новой 300-й школе, это очень и очень здорово", - добавил Алексей Орлов.

После этого дорога была открыта для движения автомобилей. В ближайшие дни здесь начнет курсировать общественный транспорт. Для этого на новой улице оборудовали восемь остановочных навесов.

Движение по улице Рощинская было закрыто летом 2022 года. А недавно в Екатеринбурге утвердили план развития дорожной сети на Уктусе до 2045 года.