01 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открыли движение по обновленной улице Рощинской

В воскресенье, 1 сентября, в Екатеринбурге открыли движение по построенному участку улицы Рощинской в микрорайоне Уктус. В мероприятии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов.

Речь идет об участке от улицы Молодогвардейцев до дома №74 по улице Рощинской. Протяженность новой транспортной артерии составила 1,67 км. Участок был построен с опережением графика – вместо старых бетонных плит обустроили полноценную проезжую часть.

Также там установили остановки общественного транспорта, оборудовали ливневую канализацию и тротуары с велодорожками. Сделали освещение, а в будущем планируется высадить деревья.

Улица Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Улица Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Первым делом мэру показали, как изменилась улица после реконструкции.

"Не было освещения, газонов добавилось. Красивая прогулочная зона, очень востребованная. Новый объект, хороший, знаковый, недешевый", - заметил Орлов.

Алексей Орлов и Алексей Бубнов(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов и Алексей Бубнов на улице Рощинской в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

После этого глава прогулялся по тротуарам и лично оценил проделанную работу.

"Новая дорога, новая школа. Молодцы! Справились. Это стандарт, который должен быть везде – и тротуары, и велодорожки", - комментировал во время прогулки Алексей Орлов.

Примечательно, что реконструкцию должны были закончить к 1 октября, но сделали это на целый месяц раньше срока.

Алексей Орлов на улице Рощинской в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Улица Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Значимость объекта сложно переоценить. Потому что три года назад здесь, несмотря на то, что началось активное жилищное строительство, были бетонные плиты, отсутствовала возможность движения пассажирского транспорта. Хотя необходимость в этом была очень острой, и жители регулярно жаловались. А учитывая, что в этом году мы открываем новую школу №300, необходимость в этой дороге кратно возросла. Поэтому решение было принято", - рассказал глава Екатеринбурга.

Школа №300 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №300 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в перспективе дорога будет продлена в район северного Химмаша и выйдет на микрорайон Светлый, что должно будет облегчить жизнь местным жителям.

"Спасибо подрядной организации, которая выполнила все работы раньше срока, и мы 1 сентября эту магистраль уже запускаем. А учитывая, что уже завтра начнется учебный процесс в новой 300-й школе, это очень и очень здорово", - добавил Алексей Орлов.

Открытие улицы Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Открытие улицы Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

После этого дорога была открыта для движения автомобилей. В ближайшие дни здесь начнет курсировать общественный транспорт. Для этого на новой улице оборудовали восемь остановочных навесов.

Открытие улицы Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Открытие улицы Рощинская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Движение по улице Рощинская было закрыто летом 2022 года. А недавно в Екатеринбурге утвердили план развития дорожной сети на Уктусе до 2045 года.

Теги: Рощинская, открытие, движение, улица, Орлов, Екатеринбург


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