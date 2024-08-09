В Курской области из-за падения БПЛА загорелась трансформаторная подстанция

В Курской области из-за падения БПЛА загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар",- заявил Смирнов.

Обесточенными оказался Курчатов, а также части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам.