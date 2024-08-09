Минтранс поддержал ужесточение ответственности за дебош на борту самолета

Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош на борту самолета. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Предлагается создать единый реестр пассажиров, которые не смогут летать на самолетах. Ограничивать авиаперевозки предлагается от одного года до трех лет в случае повторного нарушения правил безопасности полетов. Список оснований для внесения пассажиров в такой реестр планируется расширить.

С инициативой выступила авиакомпания "Аэрофлот" и депутат Госдумы Надежда Школкина. Сегодня ее обсудили в Минтрансе с участием Росгвардии и МВД.

Инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс РФ.