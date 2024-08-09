СМИ сообщают о росте числа пропавших на реке в ХМАО

СМИ сообщают об исчезновении двух семей коренных народов в Югре на реке Малый Юган. Их разыскивают вторые сутки.

По данным Ural Mash, в этот же день на этом маршруте пропала другая пара местных. Из реки достали только их вещи. Таким образом на реке Малый Юган пропали девять человек, в том числе дети.

Вчера утром семья из семи хантов с детьми отправилась на моторной лодке из одного угодья Сургутского района в другое. Сегодня утром в воде нашли тело утонувшей бабушки. Ее сына, дочь, троих внуков и зятя продолжают искать.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы хантов.