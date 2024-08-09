09 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области формируют новую маршрутную сеть межмуниципальных пассажирских перевозок

Об итогах реализации транспортной реформы в первом полугодии 2024 года и планах дальнейшего развития системы общественного транспорта на заседании правительства Астраханской области доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Чепяков.

Жители областного центра и близлежащих сельских населенных пунктов оценили положительные результаты транспортной реформы, которая началась в регионе в 2021 году. С начала 2023 года новые автобусы совершили более 967 тыс. рейсов и перевезли 24,5 млн пассажиров.

Достижения Астраханской области в создании и развитии новой системы общественного транспорта были отмечены руководством Минтранса Российской Федерации на международном форуме «Транспорт России» в ноябре прошлого года.

В настоящее время, как рассказал Алексей Чепяков, идет работа над полноценным запуском межмуниципального сообщения. Разрабатывается региональный комплексный план и региональный стандарт транспортного обслуживания населения. На основании этих документов будет сформирована новая маршрутная сеть, включающая все населенные пункты Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках транспортной реформы в 2022-23 гг. регион приобрел 94 автобуса большого класса, 225 - среднего и 170 - малого. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и инвестпроекту «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг».

«Мы планируем и дальше участвовать в федеральных лизинговых программах обновления подвижного состава. А помимо закупки автобусов, рассматриваем возможность приобретения пассажирских судов для работы на маршрутах водного общественного транспорта», – сказал министр.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Обсудили на заседании правительства и тему реализации полномочий в сфере земельных и градостроительных отношений на территории города Астрахани.

Министерством имущественных и градостроительных отношений Астраханской области начата работа по изъятию участков, на которых расположены объекты незавершенного строительства (долгострои) с целью улучшения архитектурного облика города и развития территорий жилой застройки.

В рамках реализации намеченных министерством мероприятий планируется ввести в оборот данные земельные участки.

На сегодняшний день сформирован перечень из 16 проектов комплексного развития территорий площадью 231 га с возможным градостроительным потенциалом более 3 млн. кв.м. жилья.

Теги: пассажирские маршруты, минтранс, транспортная реформа, общественный транспорт


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