Глава Курской области заявил о нарастании числа прибывающих в ПВР

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил о росте потока прибывающих в пункты временного размещения жителей приграничных районов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы оперативно развернули пункты временного размещения. Сейчас поток прибывающих в ПВРы продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев. Продолжаем работу по открытию новых мест временного пребывания в районах области и других регионах России. Со всей страны в Курскую область поступает гуманитарная помощь. Никто не останется без поддержки", - заверил он.

На особом контроле состояние здоровья и лечение пострадавших При необходимости их направят в федеральные больницы и больницы столицы. Также медики проводят телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных медицинских центров и клиник.

Отметим, что гуманитарную помощь региону также оказали Свердловская и Тюменская области.

Первая машина с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в ПВР, выехала из Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - сообщил Моор.

16 тонн груза в Курскую область отправили свердловчане. Это предметы первой необходимости, которые были собраны по заявкам пострадавших.