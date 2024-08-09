09 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Заочный этап губернаторского конкурса «Кадры решают всё» в Астраханской области завершился

Комиссия одобрила 483 анкеты. Помимо сведений об образовании и уровне компетенций конкурсанты обязаны были представить предложения по социально-экономическому развитию региона. Среди инициатив лидируют такие направления как социальная защита населения, образование, молодёжная политика, экономика и инвестиции, туризм. В числе тех, кто подал заявки, есть и участники проекта «Время героев». Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии, которое провёл вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

Он подчеркнул, что каждый претендент получит обратную связь. Напомним, конкурс «Кадры решают всё» проводится по инициативе главы Астраханской области Игоря Бабушкина. С теми, кто пройдёт испытания, работа будет продолжена как в части трудоустройства, так и в рамках губернаторской программы подготовки управленческих кадров.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Елена Селивёрстова сообщила, что в течение недели эксперты из отраслевых групп изучат анкеты участников и их предложения по развитию региона. Оценка каждого кандидата будет складываться из профессиональных и личностных характеристик. До очного этапа конкурса, который состоится 28 августа, допустят не более 50 человек. При этом никто не останется без внимания.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Очень важно сохранить человеческий капитал, для нас это самая главная ценность – люди, готовые работать на благо Астраханской области», – отметила Елена Селивёрстова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники очного этапа встретятся с экспертами Мастерской управления «Сенеж» и пройдут дополнительные испытания. Финалистов представят главе региона. Завершающим этапом конкурса станет губернаторская программа подготовки управленческих кадров, которая стартует в начале октября.

Теги: кадры решают все, кадровая программа, игорь бабушкин, анкеты участников


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