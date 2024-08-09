Заочный этап губернаторского конкурса «Кадры решают всё» в Астраханской области завершился

Комиссия одобрила 483 анкеты. Помимо сведений об образовании и уровне компетенций конкурсанты обязаны были представить предложения по социально-экономическому развитию региона. Среди инициатив лидируют такие направления как социальная защита населения, образование, молодёжная политика, экономика и инвестиции, туризм. В числе тех, кто подал заявки, есть и участники проекта «Время героев». Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии, которое провёл вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

Он подчеркнул, что каждый претендент получит обратную связь. Напомним, конкурс «Кадры решают всё» проводится по инициативе главы Астраханской области Игоря Бабушкина. С теми, кто пройдёт испытания, работа будет продолжена как в части трудоустройства, так и в рамках губернаторской программы подготовки управленческих кадров.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Елена Селивёрстова сообщила, что в течение недели эксперты из отраслевых групп изучат анкеты участников и их предложения по развитию региона. Оценка каждого кандидата будет складываться из профессиональных и личностных характеристик. До очного этапа конкурса, который состоится 28 августа, допустят не более 50 человек. При этом никто не останется без внимания.

«Очень важно сохранить человеческий капитал, для нас это самая главная ценность – люди, готовые работать на благо Астраханской области», – отметила Елена Селивёрстова.

Участники очного этапа встретятся с экспертами Мастерской управления «Сенеж» и пройдут дополнительные испытания. Финалистов представят главе региона. Завершающим этапом конкурса станет губернаторская программа подготовки управленческих кадров, которая стартует в начале октября.