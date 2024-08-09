Генерал Водолацкий: Атака ВСУ на Курскую область снимает вопрос переговоров

Генерал, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что атаки ВСУ на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной.

По его мнению, ВСУ повели себя как террористы, а с ними вести переговоры нельзя. "Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели", — заявил парламентарий в разговоре с НСН.

Также, по мнению Водолацкого, нападение ВСУ на российский регион подтвердили необходимость создания санитарной зоны.

Ранее стало известно, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского, использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области. По мнению украинского чиновника, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".