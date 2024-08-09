Пермскую чиновницу обвиняют в получении взятки в пять миллионов

Начальник Управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере".

По данным следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми, бизнесмен, компания которого занимается строительством жилых и нежилых зданий, передал Чирковой через посредника 5 млн руб. Взамен он рассчитывал на "совершение заведомо незаконных действий" в интересах своей фирмы.

Выявить преступления удалось во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу. В их жилье и по месту работы прошли обыски. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.