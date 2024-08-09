Новый социальный проект для реабилитации ветеранов СВО и их семей запустят в Тюмени

Новый социальный проект для реабилитации ветеранов СВО и их семей запустят в Тюмени в августе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" презентовал социальный проект "СВОя семья". Ветеранов специальной военной операции и членов их семей научат оказывать первую помощь, делать инъекции, перевязки. Проект начнет работать в третьей декаде августа. Помимо теоретических курсов на занятиях будет и практика.

"Задача проекта - помочь ветеранам и семьям адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам", - подчеркнула председатель регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик.

На первоначальном этапе планируется подготовить волонтеров-медиков. Именно они будут вести занятия для ветеранов СВО и членов их семей. Модель опробуют в Тюмени, опыт распространят на муниципалитеты Тюменской области.

Волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" работает с 2022 года. За это время более 450 тонн гуманитарных грузов отправлено в зону СВО, более 5000 коробок с лекарствами, более 3500 индивидуальных аптечек.