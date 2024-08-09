Литературный квартал Екатеринбурга откроют после благоустройства в День города
Литературный квартал Екатеринбурга откроется после комплексного благоустройства в предстоящий День города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, об этом сегодня заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.
По его словам, преобразившийся Литературный квартал откроется в следующую субботу, 17 августа.
"Здесь отремонтированы дорожки, освещение, установлены пандусы, высажены деревья, кустарники и цветники. Квартал получит абсолютно новое дыхание", - заявил Орлов.
Ранее сообщалось, что реконструкцию Литературного квартала Екатеринбурга завершат до Дня города.