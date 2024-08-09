Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.

"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты", — заявил изданию "Чечня сегодня" Кадыров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, будет ли в России мобилизация на фоне событий в Курской области.

"Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится",- сказал политик.