Власти попросили жителей Курской области не снимать работу ПВО и перемещение войск

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов попросил курян не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО и передвижение российских войск.

"Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - попросил глава регионе.

Он добавил: "Цена вашей беспечности – жизни наших ребят, что бьются с врагом на Курской земле. Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников!".