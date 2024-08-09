СКР возбудил дело из-за без вести пропавших хантов

В Сургутском районе возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы хантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным ведомства среди них было четверо несовершеннолетних, МЧС ранее сообщало, что детей было трое.

8 августа семь жителей района на моторной лодке выехали по реке Малый Юган в сторону стойбища. До настоящего времени до места назначения группа не добралась, на связь не выходит. При этом утром 9 августа в реке было обнаружено тело женщины, находившейся в лодке.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.