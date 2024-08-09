СМИ: В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ

В атаке на Курскую область принимают участие военные 80-й бригады ВСУ, сообщает Forbes.

Кроме того, по данным издания, в Курской области действуют по меньшей мере еще две бригады: 22-я и 88-я.

Военные 80-й бригады ВСУ, по данным RT, участвовали в расстрелах российских военнопленных. Телеканал сообщал, что бригада базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете в ноябре 2022 года. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. В ООН заявляли, что ведут расследование видеозаписи казни российских военнопленных.