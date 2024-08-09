Бастрыкин проверит, кто в Нижнем Тагиле незаконно выдавал мигрантам водительские права

Глава СКР потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после незаконной выдачи мигрантам из Нижнего Тагила водительских удостоверений.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в межрайонном экзаменационном отделе в Нижнем Тагиле мигрантам выдавали водительские права без сдачи экзамена. Зарегистрировано не менее 70 подобных случаев. В сети также распространяется новость о причастности к этой схеме начальника МУ МВД России "Нижнетагильское".

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а по окончании - о его результатах", - сообщили в пресс-службе СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.