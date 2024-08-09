Россияне закончили выступление на Олимпиаде в Париже

Россияне закончили выступление на Олимпиаде в Париже. Хотя в итоге в копилке "сборной" из 15 атлетов оказалась только одна медаль – "серебро" теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде – многие из россиян подобрались близко к пьедесталу.

Так, буквально сегодня каноист Захар Петров в индивидуальной гонке на дистанции 1 километр занял четвертое место, хотя после первых 750 метров в финале шел вторым. Накануне в паре с Алексеем Коровашковым Петров занял также четвертое место в двойках на дистанции 500 метров.