Тревога оказалась ложной: кинологи не нашли взрывных устройств в Нижневартовске

В администрации Нижневартовска прокомментировали информацию о "минировании" социальных объектов города, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Антитеррористической комиссии города, сегодня в ряд организаций города, в том числе в образовательные учреждения, поступило ложное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях. Кинологи провели проверку образовательных учреждений. Подозрительные предметы не обнаружены. Работа продолжается в штатном режиме.

В администрации напоминают, что в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.