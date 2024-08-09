В Югре пропала группа из семи хантов. Тело утонувшей женщины было обнаружено сегодня

Семь человек из числа коренных народов ханты пропали в Сургутском районе. Их разыскивают спасатели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Югры.

Вчера, около 10.00 группа хантов на моторной лодке "Казанка" выехала от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы по реке Малый Юган. До места они так и не добрались. На связь не выходят. Среди них были трое детей.

Сегодня утром, около 10.40 на реке было обнаружено тело женщины. Она утонула.

В поисках остальных пропавших участвуют спасатели и местное население.

