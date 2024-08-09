Военный суд не выпустил из СИЗО генерала Шамарина

Второй западный военный суд отказался отпустить из СИЗО замглавы Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки. Он останется под арестом до 21 октября.

Адвокат Шамарина просил смягчить меру пресечения, поскольку он "доказал своим сотрудничеством со следствием, что может находиться вне СИЗО", передает РИА Новости.

По данным следствия, Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Генерал частично признал вину. По словам защиты, Шамарни не отрицает получения 19 миллионов рублей, но не согласен с квалификацией уголовного дела, заведенного по статье о взяточничестве.

В мае следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета генерала. Как стало известно, что Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ.