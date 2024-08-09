Прокуратура признала незаконным ограничение по багажу в "Уральских авиалиниях"

Уральская транспортная прокуратура узнала о незаконных ограничениях, накладываемых компанией "Уральские авиалинии" на провоз багажа пассажирами. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг в случае приобретения билета, включающего его провоз. Однако, при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг. Это, как заявили в прокуратуре, являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей.

В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным положения локального акта ОАО АК "Уральские авиалинии". Суд удовлетворил требования прокурора и обязал авиаперевозчика внести изменения в локальный акт. В настоящее время нарушения устранены.

Это не первая "багажная" история, связанная с "Уральскими авиалиниями". В 2023 году в сети начали распространяться видео, где сотрудник компании Ильдар Латыпов снимает пассажиров с рейсов якобы за неадекватное поведение.

Сотрудник требовал весьма внушительную доплату за ручную кладь. Взяв ее у одной из пассажирок и услышав в ответ "Пусть эти деньги вам боком выйдут", сразу же отменил операцию и снял женщину с рейса. Женщина стала извиняться, говоря, что дома ее ждет 9-летний ребенок. По словам очевидцев, только через 10 минут извинений и просьб, сотрудник авиакомпании наконец пропустил женщину. Другой пассажир умолял Латыпова на коленях. Тот же угрожал не пустить на рейс тех, кто снимал его и не удалил видео.

Позднее "Уральские авиалинии" попытались оправдать поведение своего сотрудника, но в итоге стало известно об его отстранении.