31 сотрудник Черкизовского мясокомбината госпитализирован с кишечной инфекцией

31 сотрудник Черкизовского мясокомбината госпитализирован из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Все пострадавшие обедали в закрытой столовой для сотрудников организатора питания "СС Ресторанс энд кафе".

По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования изъято 793 килограмма пищевой продукции. Выявлены нарушения санитарного законодательства, из-за которых кафе временно закрыли, а предприятие опечатали. В частности, указывается, что на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки.

Ранее в Пермском крае работники крупного предприятия заразились сальмонеллезом. После отравления Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой № 3. Во время проверки были выявлены нарушения, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы. Продукты были без маркировки, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, на территории столовой были обнаружены насекомые.